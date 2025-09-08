В Геленджике в аварии погибли два человека

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия под Геленджиком погибли два человека. Авария случилась днем, примерно в 12:40, на федеральной трассе «Дон» на участке между селами Пшада и Текос. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не смог сохранить контроль над управлением, в результате чего его машина вылетела на обочину и совершила мощный удар о дерево.

К сожалению, последствия аварии оказались фатальными: как сам водитель, так и его 25-летний пассажир скончались на месте происшествия до момента прибытия бригады медиков скорой помощи.