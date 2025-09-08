Челябинской области выделят 453 млн рублей для борьбы с раком

Правительство РФ направит Челябинской области дополнительное финансирование на обновление медицинского оборудования по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2026-2027 годах. Всего регион получит 452,89 млн руб., в том числе 238,2 млн в 2026 году, 214,6 млн — в 2027-м. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

Всего в ближайшие два года 56 регионов РФ получат из федерального бюджета средства в общей сумме 7,4 млрд руб. на модернизацию оборудования, используемого при радиологических методах диагностики или терапии онкологических заболеваний, а также для дооснащения или переоснащения медучреждений такой техникой.