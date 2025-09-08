Нападающему «Трактора» Джошуа Ливо запретили участвовать в двух матчах

Дисциплинарный комитет КХЛ оставил в силе временную дисквалификацию нападающего челябинской команды «Трактор» Джошуа Ливо. Из-за этого он не сможет участвовать в двух предстоящих матчах с «Нефтехимиком» и СКА. Информация об этом размещена на официальном сайте лиги.

Хоккеиста дисквалифицировали за неявку на церемонию закрытия сезона 2024/2025 КХЛ, по итогам которого Джошуа Ливо был признан лучшим снайпером, бомбардиром, а также самым ценным игроком регулярного чемпионата.

Матчи регулярного чемпионата КХЛ, в которых не сможет участвовать нападающий, пройдут 9 и 11 сентября в Нижнекамске и Санкт-Петербурге соответственно.

Ольга Воробьева