Топ-10 вузов, подведомственных Минобрнауки России, по показателю развития фонда целевого капитала в 2023 году

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова Дальневосточный федеральный университет Национальный исследовательский технологический университет МИСИС Национальный исследовательский Томский государственный университет Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина Волгоградский государственный университет Воронежский государственный университет Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Источник: Минобрнауки.