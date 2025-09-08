«Россети Урал» ограничат электроснабжение водоканала Златоуста из-за долгов

Челябинский филиал «Россети Урал» намерен ограничить режим электропотребления ООО «Златоустовский водоканал». Причиной стал долг по оплате услуг на сумму более 45 млн руб., сообщает пресс-служба электросетевой компании.

«Предприятие злоупотребляет тем обстоятельством, что относится к потребителям, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям. Однако действующее законодательство в сфере электроэнергетики позволяет ввести ограничение режима электропотребления даже для таких организаций»,— отметили в компании «Россети Урал». Она также установила особый порядок подготовки к ограничениям.

В настоящий момент Арбитражный суд Челябинской области рассматривает пять исков ПАО «Россети Урал» к ООО «Златоустовский водоканал» о взыскании задолженности по оплате услуг.

Ольга Воробьева