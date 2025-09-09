Сегодня исполняется 49 лет генеральному директору и председателю правления ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» Сергею Александровскому

Сергей Александровский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Александровский

Его поздравляет министр транспорта РФ Андрей Никитин:

— Уважаемый Сергей Владимирович! Поздравляю Вас с днем рождения! Вы возглавили крупнейшую авиакомпанию страны — «Аэрофлот» — в судьбоносный период для отечественной авиации. Несмотря на объективные трудности, Вам удалось не только стабилизировать ситуацию в отрасли, но и обеспечить ее уверенное развитие. Вы с успешно решаете задачи, поставленные государством, с заботой относитесь к миллионам пассажиров и тысячам сотрудников. Такое по силам только настоящим лидерам, обладающим стратегическим мышлением. Благодарю Вас за высокий профессионализм, конструктивный диалог и вклад в развитие транспортного комплекса России. Желаю Вам неиссякаемой энергии, новых грандиозных побед и неизменной удачи!

