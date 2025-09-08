Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Копейска оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД Копейска Валентину Исламову. Его обвиняют в получении взятки, сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты просили отменить постановление Копейского городского суда от 29 августа и избрать другую меру пресечения, не связанную с изоляцией. Облсуд не согласился с доводами стороны защиты, господин Исламов пробудет в СИЗО до 28 октября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце августа сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали Валентина Исламова по подозрению в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2023-2025 годах начальник отдела получил от трех наркоманов 200 тыс. руб. за освобождение их от уголовной ответственности по статье о незаконном обороте и употреблении наркотиков при отсутствии медицинских показаний.

Виталина Ярховска