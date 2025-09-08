Кубанские ученые предложили делать из рисовой соломы плазму и удобрения

Ученые Кубанского государственного технологического университета предложили альтернативные способы утилизации рисовой соломы, исключающие ее сжигание и предусматривающие переработку отходов в полезные продукты. Разработки были представлены профессором КубГТУ Асланом Шаззо на круглом столе, посвященном экологическим проблемам Краснодара, пишет ТАСС.

По его словам, вместо сжигания солома и иные растительные остатки, в том числе подсолнечная лузга, могут подвергаться газификации с образованием синтетического газа. Он используется для выработки тепла и термохимических процессов в промышленности. Кроме того, благодаря содержанию диоксида кремния в рисовой соломе возможно производство специального стекла при высокотемпературной переработке.

Обсуждались и биологические методы утилизации: применение бактерий, разрушающих лигниновые связи в растительных волокнах, позволяет превращать солому в удобрение.

Эксперты отметили, что при открытом сжигании рисовой соломы объем токсичных выбросов может достигать 20% от общей массы, что при ежегодных объемах в 1 млн т составляет порядка 200 тыс. т вредных веществ.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил о необходимости жесткого запрета на сжигание рисовой соломы и напомнил, что уже направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву. Он подчеркнул, что проблема загрязнения воздуха в Краснодарском крае обостряется каждую осень, вызывая обеспокоенность экологов и медиков.

