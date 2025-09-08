Аграрии юга застраховали более 4,3 млн гектаров посевов под урожай 2025 года

Аграрии юга России увеличили объем страхования сельхозкультур под урожай 2025 года, следует из данных Национального союза агростраховщиков. В Южном и Северо-Кавказском округах под защитой находится свыше 4,3 млн га посевов — 3,2 млн га в ЮФО и 1,1 млн га в СКФО.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Большая часть страховых договоров приходится на озимые культуры, которые занимают 81% всех застрахованных площадей. В ЮФО защищено 2,6 млн га озимых и 655 тыс. га яровых культур, среди которых преобладают зерновые, масличные и зернобобовые. В страховании с господдержкой участвуют все аграрные регионы округа.

Лидируют Ростовская область (1,2 млн га), Краснодарский край (1,1 млн га) и Волгоградская область (664 тыс. га). В Крыму застраховано 146 тыс. га посевов, что, по оценке НСА, приближается к показателям ведущих регионов. В СКФО ключевым участником остается Ставропольский край, где застраховано почти 1,1 млн га, также активность проявили Чечня и Кабардино-Балкария.

За семь месяцев 2025 года аграриям ЮФО и СКФО выплачено почти 4 млрд руб. компенсаций за гибель урожая. В целом по стране на начало августа было застраховано 15,3 млн га посевов в 72 регионах.

Вячеслав Рыжков