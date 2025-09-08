Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аграрии юга застраховали более 4,3 млн гектаров посевов под урожай 2025 года

Аграрии юга России увеличили объем страхования сельхозкультур под урожай 2025 года, следует из данных Национального союза агростраховщиков. В Южном и Северо-Кавказском округах под защитой находится свыше 4,3 млн га посевов — 3,2 млн га в ЮФО и 1,1 млн га в СКФО.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Большая часть страховых договоров приходится на озимые культуры, которые занимают 81% всех застрахованных площадей. В ЮФО защищено 2,6 млн га озимых и 655 тыс. га яровых культур, среди которых преобладают зерновые, масличные и зернобобовые. В страховании с господдержкой участвуют все аграрные регионы округа.

Лидируют Ростовская область (1,2 млн га), Краснодарский край (1,1 млн га) и Волгоградская область (664 тыс. га). В Крыму застраховано 146 тыс. га посевов, что, по оценке НСА, приближается к показателям ведущих регионов. В СКФО ключевым участником остается Ставропольский край, где застраховано почти 1,1 млн га, также активность проявили Чечня и Кабардино-Балкария.

За семь месяцев 2025 года аграриям ЮФО и СКФО выплачено почти 4 млрд руб. компенсаций за гибель урожая. В целом по стране на начало августа было застраховано 15,3 млн га посевов в 72 регионах.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все