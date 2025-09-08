В Волгограде задержана кировчанка за мошенничество при получении выплат на 2 млн

Сотрудники УФСБ по Волгоградской области пресекли деятельность 37-летней жительницы Кировской области, связанной с хищением бюджетных средств. Деньги выделялись на поддержку семей в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигурантка предоставила ложные сведения о рождении сына и двух дочерей в ЗАГСах Волгограда, Таганрога и Краснодара. На основании этих данных ей выдали свидетельства о рождении, с которыми она обратилась в Центр социальной защиты населения и ОСФР по Волгоградской области. С 2011-го по 2024 год она получила выплаты на сумму свыше 2,4 млн руб.

В отношении россиянки возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Мера пресечения пока не избиралась, следственные действия продолжаются.

Нина Шевченко