Замглавы МЧС Кострубицкий будет курировать работу ведомства на новых территориях
Новый заместитель главы МЧС Алексей Кострубицкий будет курировать работу министерства в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Кроме того, господин Кострубицкий будет следить за работой департамента спасательных формирований и департамента гражданской обороны.
Замглавы МЧС Алексей Кострубицкий
Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ
Алексей Кострубицкий был назначен на должность заместителя главы МЧС 1 сентября президентским указом. До 2014 года он занимал руководящие должности в управлении МЧС Украины и по Донецкой области. С 2014 по 2023 годы Алексей Кострубицкий возглавлял МЧС ДНР. В мае 2023-го был назначен начальником управления МЧС России по ДНР.