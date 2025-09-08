В Челябинске расследуют уголовное дело из-за травмирования ребенка на горке

Следователи возбудили уголовное дело после новостей о травмировании ребенка на детской площадке в Челябинске. Расследование ведется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан), сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об инциденте сообщалось в СМИ и социальных сетях. Несчастный случай произошел на детской площадке берега озера Смолино в Ленинском районе. Мальчик травмировал голову из-за обрыва конструкции горки. Ему понадобилась медицинская помощь.

Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего. Они также оценят действия лиц, которые должны содержать детскую площадку и обеспечивать безопасность.

Ольга Воробьева