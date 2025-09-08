Пять человек пострадали в столкновении автобуса с троллейбусом в Челябинске

Министерство здравоохранения Челябинской области уточнило количество пострадавших в столкновении автобуса и троллейбуса. ДТП произошло 7 сентября рядом с Южно-Уральским государственным университетом. Травмы получили пятеро, прокомментировали в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось о четверых пострадавших.

«Сотрудниками бригады скорой была оказана вся необходимая медицинская помощь. Госпитализированы четверо пострадавших», — отметили в минздраве.

Авария произошла днем в воскресенье, 7 сентября. Водитель автобуса врезалась в стоящий троллейбус, несколько пассажиров упали и получили травмы.

Виталина Ярховска