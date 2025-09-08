Челябинские предприниматели с начала года получили 1,8 млрд кредитных средств

С начала 2025 года представители малого и среднего бизнеса в Челябинской области за счет поручительств смогли получить 1,8 млрд руб. кредитных средств. Деньги пойдут на реализацию проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поручительства — это мера государственной поддержки, которую осуществляет областной центр «Мой бизнес».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2024 году предпринимателям выдали 297 поручительств для получения кредитов в банках на сумму 2,2 млрд руб. Это позволило им привлечь заемные средства на 5 млрд руб.

