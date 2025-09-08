В нескольких районах Челябинска может позеленеть вода

АО «УСТЭК-Челябинск» проведет проверку теплосетей при помощи безопасного органического красителя уранина в Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый этап мероприятий начнется 9 сентября в зонах подачи теплоносителя от ТЭЦ-3. Если из крана будет литься зеленая вода, необходимо сообщить об этом в управляющую организацию и саму компанию, поскольку уранин помогает определить местоположение неисправностей в сетях. В том числе вода может окраситься и на улицах, подчеркивают в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск».

Виталина Ярховска