Кассация в Краснодаре определила порядок реконструкции помещений в МКД

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Краснодаре, подтвердил решение Волгоградского областного суда по спору о реконструкции нежилого помещения в многоквартирном доме. Администрация Дзержинского района Волгограда потребовала от собственницы вернуть несущие стены в первоначальное состояние после того, как она самовольно сделала в них проемы, сообщает пресс-служба кассационного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Заявительница ссылалась на экспертизу, установившую отсутствие угрозы конструктивной безопасности здания, и добилась удовлетворения своих требований в первой и апелляционной инстанциях. Однако после кассационного пересмотра дело направили на новое рассмотрение, по итогам которого областной суд встал на сторону администрации.

Кассация указала, что внесение изменений в несущие конструкции относится к реконструкции и возможно только с согласия всех собственников жилья, которого ответчица не получала. Решение областного суда о восстановлении стен оставлено в силе.

Вячеслав Рыжков