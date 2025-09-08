В стоках с Аргаяшской ТЭЦ обнаружили нефтяную пленку

Инспекторы Уральского управления Росприроднадзора обнаружили нефтяную пленку на воде сбросного канала Аргаяшской ТЭЦ, который входит в озеро Улагач. Специалисты взяли пробы воды для лабораторных исследований, сообщает пресс-служба ведомства.

Нефтяную пленку обнаружили в районе моста по улице Садовая поселка Новогорный. Там протекает сбросной канал Аргаяшской теплоэлектроцентрали, выпускающей в озеро Улагач сточные воды. Следы загрязнения начинаются в 300 метрах от места сброса.

Пробы воды взяли в сбросном канале, месте его соединения с озером, а также из самого Улагача.

Аналогичные проверки проводили в январе этого года. Тогда в Росприроднадзор обратился житель одного из поселков, заявив о цветных пятнах на поверхности воды в сбросном канале Аргаяшской ТЭЦ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2021 году Челябинская природоохранная прокуратура возбудила административные дела в отношении ПАО «Фортум» и сотрудников Аргаяшской ТЭЦ по фактам сброса нефтепродуктов в озеро Улагач. Следствие полагало, что компания пыталась скрыть информацию о загрязнении водоема.

Ольга Воробьева