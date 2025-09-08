В акватории реки Кривая Болда в Астрахани погиб рыбак, проводится проверка

Астраханский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к процессуальной проверке по факту гибели мужчины в акватории реки Кривая Болда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла ночью сегодня, 8 сентября, близ острова Обивной в Астрахани. Там двое мужчин рыбачили с борта маломерного судна, пришвартованного к берегу реки Кривая Болда. В какой-то момент один из них упал в воду с кормовой части судна и утонул.

По данному факту проводится проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ. Следователи изучили место происшествия, выясняют все обстоятельства случившегося. Для установления причины смерти мужчины 1963 года рождения назначена судебно-медицинская экспертиза.

Павел Фролов