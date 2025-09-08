В центре Челябинска «Союзпищепром» построит новый цех

Экспертиза одобрила проектную документацию на строительство цеха №10 для ООО «Объединение "Союзпищепром"» на Свердловском проспекте в Челябинске. Информация опубликована в едином государственном реестре заключений.

План здания одобрило местное ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий». Документацию готовили АО «Пищепромпроект» и ООО «МК-Эталон» из Свердловской области. Предполагается, что новую производственную линию расположат рядом с уже имеющимися цехами.

В 2025 году компания начала реализацию новых инвестпроектов — создание второго цеха растительных напитков мощностью 200 т в сутки и цеха по производству подсолнечного масла мощностью переработки 700 т маслосемян в сутки. Размер инвестиций составляет 1,5 млрд руб. и 4 млрд руб. соответственно.

Виталина Ярховска