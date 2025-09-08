Челябинским предприятиям возместят 100 млн рублей затрат на лизинг

Предприятия Челябинской области смогут получить гранты на возмещение части затрат по договорам лизинга для приобретения оборудования. На эти цели направят 100 млн руб., сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

Компаниям компенсируют до 50% от размера лизинговой наценки, но не более 20 млн руб. для одной организации. В настоящий момент идет прием заявок на получение грантов, который осуществляет фонд развития промышленности Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2024 году гранты на общую сумму 100 млн руб. выиграли 24 компании. В 2023-м на эти цели выделяли 80 млн руб.

Ольга Воробьева