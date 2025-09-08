В Мартыновском районе выявили обработанные пестицидом посевы ячменя

В системе ФГИС «Сатурн» в Мартыновском районе Ростовской области выявлены нарушения по применению пестицидов юридическим лицом при производстве сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Компания применяла пестицид «Айвенго» для обработки посевов ярового ячменя. Согласно каталогу разрешенных к применению на территории России пестицидов и агрохимикатов, данный препарат не допускается к использованию при выращивании этой культуры.

Владелец компания получил предостережение недопустимости применения этого пестицида.

Наталья Белоштейн