Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Мартыновском районе выявили обработанные пестицидом посевы ячменя

В системе ФГИС «Сатурн» в Мартыновском районе Ростовской области выявлены нарушения по применению пестицидов юридическим лицом при производстве сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания применяла пестицид «Айвенго» для обработки посевов ярового ячменя. Согласно каталогу разрешенных к применению на территории России пестицидов и агрохимикатов, данный препарат не допускается к использованию при выращивании этой культуры.

Владелец компания получил предостережение недопустимости применения этого пестицида.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все