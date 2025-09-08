Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Площадь возгорания на полигоне в Новороссийске сокращена до 750 «квадратов»

Площадь возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов в Новороссийске сократилась до 750 кв. м, сообщил глава города Андрей Кравченко. По его словам, в ликвидации задействованы все экстренные службы, ведется пролив водой и отсыпка грунтом. На данный момент выполнено 335 рейсов, завезено свыше 3,6 тыс. куб. м грунта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре на полигоне на горе Щелба поступило утром 6 сентября. Для его тушения были направлены силы муниципальных и региональных служб.

Полигон подлежит реконструкции: до конца 2025 года на эти цели планируется направить 1,2 млрд руб., работы начались в мае этого года.

