Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 750 квадратов

В Новороссийске продолжают тушить мусорный полигон «Терра-Н» на горе Щелба, который загорелся утром 6 сентября. Сейчас ведется пролив водой и отсыпка территории, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках тушения пожара специалистами выполнено 335 рейсов, отсыпано 3,6 тыс. кубометров грунта.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации региона, полигон твердых коммунальных отходов на горе Щелба планируют реконструировать до конца 2025 года за 1,2 млрд руб. Работы начались в мае этого года.