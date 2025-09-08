В Кургане жителя Краснодара будут судить за мошенничество

Прокуратура Кургана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Краснодарского края по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Ему вменяется совершение 19 преступлений по этой статье, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024-2025 годах гражданин размещал в социальной сети объявления о продаже различных товаров, которых на самом деле у него не было. Потенциальных покупателей злоумышленник убеждал перевести деньги на его банковскую карту в качестве предоплаты, однако после им ничего не доставляли. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил 240 тыс. руб.

Жителю Краснодарского края грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до года.

Виталина Ярховска