Суд наказал жительницу Саратовской области за мошенничество на сумму 900 тыс.

Суд вынес приговор в отношении 46-летней жительницы Калининского района Саратовской области по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат на сумму более 900 тыс. руб. (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в декабре 2019 года фигурантка обратилась в отдел ЗАГС за получением свидетельств о рождении ребенка, которого она фактически не рожала. Ей выдали документы, которые она затем предоставила в специализированные государственные органы. На основании переданных бумаг фигурантка получила за счет средств бюджета более 900 тыс. руб. в качестве пособий на детей.

Суд наказал жительницу Калининского района одним годом условно с испытательным сроком 12 месяцев. Также суд взыскал с нее необоснованно полученные денежные средства. Фигурантка частично возместила причиненный ущерб.

Павел Фролов