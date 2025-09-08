В Пугачевском районе хотят отремонтировать автодорогу за 4,2 млн рублей

Администрация Пугачевского района Саратовской области объявила аукцион на выполнение ремонта автодороги общего пользования местного значения «Автоподъезд к селу Малая Таволожка» 1 этап». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит отремонтировать дорогу до 30 октября этого года. Контракт предусматривает подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора и устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.

Гарантийный срок эксплуатации асфальтобетонного покрытия составляет 60 месяцев. Работы финансируются из местного бюджета.

Извещение о закупке размещено 8 сентября. Заявки принимаются до 16 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,28 млн руб.

Павел Фролов