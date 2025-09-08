Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье ликвидировали около 160 пожаров за неделю

Сотрудники регионального ГУ МЧС России за прошедшую неделю ликвидировали 158 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба МЧС Краснодарского края

148 пожаров возникло на открытой территории, по пять пожаров — на транспорте, в зданиях и сооружениях.

На дорогах края произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, к ликвидации двух привлекались специалисты МЧС Ставрополья.

На водных объектах края происшествий не зарегистрировано.

Наталья Белоштейн

