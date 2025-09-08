На ремонт оборудования челябинской ТЭЦ-4 направят более 807 млн рублей

ПАО «Форвард Энерго» ищет подрядчика для оценки состояния и ремонта оборудования челябинской ТЭЦ-4. Начальная стоимость контракта — более 806,7 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно прикрепленным к закупке документам, подрядчику необходимо провести инспекцию состояния газовой турбины и ее генератора, очистить и осмотреть около 20 капитальных запасных частей, а также отремонтировать их при выявлении дефектов и поломок. Срок выполнения контракта — с момента заключения контракта до 31 декабря 2029 года.

Подрядчика определят 7 октября.

Челябинская ТЭЦ-4 отапливает Центральный, Калининский, Курчатовский и Советский районы Челябинска. Электрическая мощность теплоэлектроцентрали — 757,5 МВт, а тепловая — 842,7 МВт.

Ольга Воробьева