В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение о ливнях

В течение трех суток, 9,10 и 11 сентября, местами по Ставропольскому краю ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В службе призвали всех быть осторожными , поскольку существует вероятность возникновения ЧС, связанных с увеличением количества ДТП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Наталья Белоштейн