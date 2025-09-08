Ставропольский край поднялся на пять пунктов в рейтинге России по рынку труда

В топе субъектов России по рынку труда в 2024 году Ставропольский край поднялся на пять пунктов, заняв 37-е место. Региональный оценочный балл вырос с 65,9 до 73,3. Соответствующие данные опубликованы в рейтинге «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Рейтинг сформирован на основе восьми ключевых критериев, охватывающих такие аспекты, как уровень заработной платы, условия труда, уровень занятости и емкость рынка труда. Оценка проводится по шкале от 1 до 100 баллов.

Показатели в соседних регионах значительно ниже. Так, Кабардино-Балкария занимает 79-е место (40,6 баллов), Карачаево-Черкесия — 80-е (36,3), Северная Осетия-Алания — 81-е (35,1). Наихудшие результаты продемонстрировали Ингушетия (85-е место, 6,7 баллов) и Дагестан (84-е место, 19 баллов).

Лидерами рейтинга по рынку труда в 2024 году стали Москва (98 балла), Санкт-Петербург (97,9) и Московская область (97,5).

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что Ставропольский край занял 75-е место в рейтинге субъектов РФ по доле населения с высокими зарплатами. Только 13% жителей региона получают доходы выше средних по стране. При этом лишь 2% ставропольцев зарабатывают больше двух средних зарплат по России.

Наталья Белоштейн