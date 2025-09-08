Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье пять семейных ферм получили гранты на сумму 63,2 млн рублей

В Ставропольском крае пять фермерских хозяйств получили гранты на развитие семейных ферм. Общая сумма выплата составила 63,2 млн руб., сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За счет допфинансирования аграрии приобрели новое оборудование, расширили производство и модернизировали мощности.

Победителями стали фермеры из Георгиевского, Степновского, Новоалександровского и Труновского округов. Они получили гранты в размере до 30 млн руб. (не более 60% стоимости проекта).

Мария Хоперская

