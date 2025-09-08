Реальные доходы жителей Челябинской области выросли на 7% в 2025 году

За шесть месяцев 2025 года реальные денежные доходы (с учетом инфляции) жителей Челябинской области увеличились на 6,8% по сравнению с первым полугодием 2024-го. Реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей и с учетом инфляции) выросли на 7,1%, сообщается в докладе Челябинскстата о социально-экономическом положении региона в январе-июле 2025 года.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В целом объем денежных доходов южноуральцев в первом полугодии сложился в размере 995,36 млрд руб. Это на 17,1% больше, чем в январе-июне прошлого года. В среднем доход каждого жителя региона составил 51,8 тыс. руб. в месяц (+17,5%).

Денежные расходы населения за полгода выросли на 22,5% и достигли 1,01 трлн руб. Из этой суммы на покупку товаров и оплату услуг южнуральцы израсходовали 879,3 млрд руб., что на 23,8% больше, чем в первом полугодии 2024 года.

По итогам шести месяцев 2025 года в Челябинской области зафиксирован отток сбережений населения с банковских вкладов в сумме 24,4 млрд руб. В первом полугодии 2024 года был прирост сбережений 17,4 млрд руб.