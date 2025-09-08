На Ставрополье сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта

В Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана, который по указанию украинских кураторов готовил серию диверсий на территории России. Об этом сообщили в Центре общественных связей УФСБ России.

«В Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана, инициативно вступивший в состав запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации, который по заданию ее главарей провел детальную разведку ряда объектов предполагаемых для совершения диверсионно-террористических актов, в частности, административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в городе Ессентуки и Ставрополе»,— отмечают в ведомстве.

По информации ФСБ, задержанный закупил компоненты для изготовления взрывчатых веществ и поражающие элементы. Он спрятал их в специально оборудованном тайнике, чтобы использовать их для терактов. Во время следствия все это снаряжение вместе со средствами связи и электронными носителями информации были изъяты

По данному факту возбуждено головное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту».

Наталья Белоштейн