За ремонт водопроводной сети в Дергачевском районе предлагают 1,1 млн рублей

Администрация Дергачевского района Саратовской области ищет подрядчика для ремонта водопроводной сети в двух населенных пунктах. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Речь идет о рабочем поселке Дергачи и селе Петропавловка. Ремонт водопроводной сети там необходимо выполнить до 15 октября этого года. Гарантийный срок на работы составляет 36 месяцев.

Извещение о закупке размещено 8 сентября. Заявки принимаются до 16 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,14 млн руб.

Павел Фролов