В Кургане водитель насмерть сбил пешехода на тротуаре

В Кургане местная жительница погибла после наезда на нее автомобиля на тротуаре, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, ранним утром 8 сентября 42-летний водитель Hyundai на перекрестке улиц Коли Мяготина и Ленина выехал с проезжей части на тротуар и сбил находившуюся там 40-летнюю местную жительницу. Пострадавшая погибла на месте. Следственно-оперативная группа и сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Виталина Ярховска