В Челябинской области инвестиции в основной капитал сократились на 1,6%

В январе-июне 2025 года объем инвестиций в основной капитал Челябинской области по полному кругу хозяйствующих субъектов составил 214,22 млрд руб., или 98,4% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах. Без учета субъектов малого предпринимательства и не наблюдаемых прямыми статистическими методами инвестиций показатель составил 167,8 млрд руб. В сопоставимых ценах это меньше, чем годом ранее на 4,8%. Такие данные представлены в докладе Челябинскстата «О социально-экономическом положении Челябинской области в январе-июле 2025 года».

По видам экономической деятельности наибольшее снижение инвестиций в годовом выражении показали: добыча полезных ископаемых — на 45,4% (до 9,1 млрд руб.); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов — на 26,5% (2,1 млрд руб.); деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги — на 57,4% (276,2 млн руб.); деятельность профессиональная, научная и техническая — на 17,6% (2,1 млрд руб.); обрабатывающие производства — на 9,3% (86,7 млрд руб.).

При этом увеличился объем инвестиций в основной капитал по таким видам деятельности как государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение — в 2,7 раза (2,4 млрд руб.); гостиницы и предприятия общественного питания — в 2,1 раза (1,5 млрд руб.); культура, спорт, организация досуга и развлечений — на 74,5% (2,9 млрд руб.); операции с недвижимостью — на 30,6% (11,2 млрд руб.); финансовая и страховая деятельность — на 30,4% (1,02 млрд руб.); образование — на 23,7% (2,5 млрд руб.); информация и связь — на 24,2% (2,6 млрд руб.).

В обрабатывающих отраслях зафиксирован рост объема инвестиций в производство пищевых продуктов (+51,7%, 2,8 млрд руб.), одежды (+59,5%, 37 млн руб.), транспортных средств и оборудования (+67%, 592 млн руб.), неметаллической минеральной продукции (+55%, 4,7 млрд руб.), компьютеров и электронных изделий (+38,5%, 1,4 млрд руб. ), а также готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+47,2%, 8,6 млрд руб.).