41% компаний в Ижевске отслеживают резюме сотрудников

41% работодателей в Ижевске осуществляют мониторинг резюме своих сотрудников на рекрутинговых сайтах, следует из опроса сервиса SuperJob. Из них 33% начали эту практику давно, а 8% — недавно. 48% опрошенных компаний не занимаются отслеживанием резюме.

Чем крупнее компания, тем активнее она следит за цифровым следом сотрудников: 34% малых предприятий, 49% средних и 41% крупных компаний практикуют мониторинг.

Наибольшее внимание к резюме сотрудников уделяют IT-компании (60%), а также компании в банковской сфере (59%), продажах (47%), промышленности (46%) и строительстве (43%). В то же время, в секторе услуг (32%), медицине и логистике (по 31%) и гостиничном бизнесе (25%) доля компаний, осуществляющих мониторинг, ниже среднего по рынку.