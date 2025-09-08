Прокуратура контролирует проверку по ДТП с погибшим подростком под Саратовом

Прокуратура Лысогорского района поставила на контроль проверку по факту ДТП, в результате которого погиб подросток. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла ночью 4 сентября этого года у поворота на поселок Октябрьский Лысогорского района. Там несовершеннолетний, находясь за рулем автомобиля «УАЗ Хантер», не справился с управлением и съехал в кювет. На место ДТП выезжал прокурор района Игорь Завихонов.

В результате дорожной аварии подросток получил травмы, его увезли в лечебное учреждение. Сегодня, 8 сентября, он скончался.

Прокуратуре предстоит оценить профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также надзорное ведомство контролирует результаты процессуальной проверки, которую проводят по данному факту правоохранительные органы.

