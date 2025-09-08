Саратовская область заняла 18-е место в рейтинге регионов РФ по рынку труда

Саратовская область оказалась на 18-м месте в рейтинге российских регионов по рынку труда. На это указывает инфографика РИА Новости.

Значение среднего рейтингового балла Саратовской области составило в 2024 году 80,35, тогда как годом ранее было 75,63. За год регион поднялся в федеральном рейтинге на одну позицию.

Волгоградская область заняла в рейтинге 21-е место, Пензенская — 29-е, Астраханская — 59-е. Рейтинговый балл по итогам 2024 года в Волгоградской области составил 78,54, по итогам 2023 года — 73,25. В Пензенской области это 76,15 и 71,14 соответственно, в Астраханской — 65,24 и 61,16 соответственно.

Павел Фролов