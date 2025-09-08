В Челябинской области завершен ремонт восьми километров трассы «Иртыш»

На участке автодороги Р-254 «Иртыш» в Красноармейском районе Челябинской области завершены ремонтные работы. Подрядчик заменил дорожное покрытие на 12-20 км трассы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Помимо замены верхнего слоя асфальта, подрядчик отремонтировал обочины, устранил дефекты и ямы. Кроме того, на участке трассы установили шумовые полосы и новое ограждение.

Работы выполняла компания «Новосибирскавтодор», которая в июне этого года победила в аукционе и заключила контракт на сумму 394,3 млн руб. В рамках договора подрядчику также нужно было отремонтировать покрытие на 1809-1820 км трассы М5 «Урал» в Чебаркульском районе и трехкилометровом участке подъезда к поселку Балашиха. На указанных площадках работы завершили в июле этого года.

Ольга Воробьева