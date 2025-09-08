Правительство России выделит 200 млн рублей на строительство набережной в Ижевске

Правительство России выделит Удмуртии 200 млн руб. на строительство набережной имени зодчего Дудина в Ижевске, сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина. К концу 2025 года техническая готовность объекта составит не менее 40%.

В настоящее время идет реконструкция и строительство северной части набережной, где будет обустроена пешеходная зона с малыми архитектурными формами. Завершение работ запланировано на 2026 год.