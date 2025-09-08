Под Пензой намерены отменить карантин по бешенству животных

Проект указа губернатора Пензенской области, связанный с отменой карантина в Колышлейском районе, проходит антикоррупционную экспертизу. Ранее там ввели режим ограничений в связи с обнаруженным очагом бешенства животных.

В планах снятие карантина на территории села Старая Потловка и деревни Новая Потловка. Решение свидетельствует о полной ликвидации очага заболевания и нормализации эпизоотической обстановки.

Проект предполагает признание указа губернатора Пензенской области от 3 июля 2025 года № 108 утратившим силу. Как только документ официально опубликуют, он вступит в силу.

Павел Фролов