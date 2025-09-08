В Пензенской области годовую инфляцию планируют вернуть к 4% в 2026 году

В Пензенской области годовая инфляция снижается несколько месяцев подряд. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

В июле годовая инфляция в регионе составила 9,4%. По сравнению с июнем цены увеличились на 0,5%. Инфляционное давление снижается в большей степени благодаря удешевлению продуктов питания. В июле подорожали услуги. Основной причиной стала индексация тарифов на ЖКУ.

Банк России продолжит поддерживать процентные ставки, которые будут способствовать возвращению инфляции к 4% в следующем году. В планах последующее ее удержание в районе этого уровня.

Павел Фролов