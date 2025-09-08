На Комсомольском пруду Ставрополя 178 отдыхающим потребовалась медпомощь за лето

В течение летнего купального сезона на главном городском водоеме — Комсомольском пруду, 178 отдыхающим потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Работники пляжа зафиксировали 36 случаев нарушения правил поведения на воде и выявили 73 несовершеннолетнего, которые находились у воды без присмотра взрослых.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» купальный сезон в Ставрополе продлили до 21 сентября.

Наталья Белоштейн