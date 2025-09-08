Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Удмуртии с 08:20 местного времени, сообщил в 08:25 в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили над территорией РФ семь украинских БПЛА: Удмуртии в списке регионов, подвергшихся атаке беспилотников ВСУ, нет.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, режим «Беспилотная опасность» вводится при обнаружении беспилотников в соседних регионах. Во время его действия применяются меры защиты жителей и предприятий. В их числе ограничение работы мобильного интернета. О введение режима жителей информируют через приложение «МЧС Россия», SMS-рассылку и страницы комитета в соцсетях.

При фиксации дронов вблизи границы республики или на ее территории вводится режим «Угроза атаки БПЛА»: включаются сирены, к информированию населения подключаются страницы главы республики и правительства, экраны в общественном транспорте, военкомате и других госучреждениях, а также система оповещения.