Главе СКР доложат о нарушении прав жителей поселка Военный городок-77 Волгограда

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе и результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении прав жителей поселка Военный городок-77 г. Волгограда. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным информационного центра СКР, обслуживание поселка Военный городок-77 осуществляется единственным коммерческим маршрутом, рейсы которого выполняются с регулярными задержками. По вечерам транспорт вовсе не ходит.

Гражданам, включая военных пенсионеров и несовершеннолетних, приходится либо ездить на такси, что очень дорого, либо ходить пешком, преодолевая несколько километров по неосвещенной дороге. Жители поселка неоднократно обращались по этой проблеме в компетентные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов