В Предгорном округе открыли экоферму на 2,5 гектарах

В селе Юца Предгорного округа на площади 2,5 гектаров открыли туристическую экоферму, состоящую из шести вилл, оборудованных индивидуальными бассейнами, купелями с термальной водой и системой подогрева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа. «Объект ориентирован на развитие семейного и экологического туризма и предоставляет широкий спектр услуг как для индивидуальных туристов, так и для организованных групп»,— уточнили в муниципалитете.

Фото: пресс-служба администрации Предгорного округа Ставропольского края Фото: пресс-служба администрации Предгорного округа Ставропольского края

Ферма работает круглогодично. Кроме предоставления туристических услуг, компания занимается производством натуральной косметики и экологически чистых продуктов.

Наталья Белоштейн