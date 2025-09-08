Коркинца будут судить за хранение немаркированных сигарет на 2 млн рублей

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Коркино, обвиняемого в хранении для реализации немаркированных сигарет на 2 млн руб. (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

О возможном нарушении закона оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону узнали во время операции. Вскоре они установили местного жителя, перевозившего на личном автомобиле Lexus сигареты для хранения и дальнейшей продажи через магазины, зарегистрированные на супругу. Из незаконного оборота изъяли продукцию на 2 млн руб.

Материалы уголовного дела направили в Коркинский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска