Подозреваемого в гибели в ДТП трех человек под Пензой заключили под стражу

В Пензенской области суд по ходатайству следователя постановил заключить под стражу 44-летнего водителя. Ранее Зареченский межрайонный следственный отдел возбудил в отношении него уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли три человека (п.п. «а, в» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

По данным СУ СКР по Пензенской области, днем 4 сентября этого года нетрезвый фигурант протаранил на автомобиле «Омода» машину «Фольксваген Пассат» на перекрестке улиц Алой и Олимпийской в селе Засечное Пензенского района. Погибли водитель «Фольксвагена», а также двое его пассажиров, среди которых женщина и семилетний ребенок.

Фигурант признал свою вину. Следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления.

Павел Фролов