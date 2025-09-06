Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля впервые прошел фестиваль народной культуры «Знаковое место». Гостей ждали мастер-классы по русским и татарским ремеслам, выступления этно-коллективов и фолк-диджея, лекторий от ученых КФУ, народные игры и интерактивные арт-зоны. Центром программы стало создание мозаичного зеркала, которое стало новым арт-объектом на территории Кремля. Самые яркие кадры – в фотогалерее «Ъ Волга-Урал».

Фестиваль «Знаковое место»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фестиваль «Знаковое место»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ